Akkök Holding şirketlerinden akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, “Girişimciliğe Değer” adını verdiği start-up destek projesi kapsamında, bilim, teknoloji ve tasarımı bir araya getiren erken aşama girişim platformu İTÜ Çekirdek ile iş birliği yapmaya başladı.

Girişimcilere projelerini hayata geçirme konusunda maddi destek ve mevcut işlerini yürütmelerine yönelik olarak mentorluk desteğinin verileceği projede herhangi bir maddi beklenti bulunmuyor.

Yapılan açıklamaya göre, projenin ilk yılında, üç boyutlu yazıcılara yerli kartuş üreten Porima’ya yatırım kararı alındı.

Proje hakkında konuşan Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, "Yenilikçi projeleri destekleyerek geleceğe yatırım yapmayı hedefliyoruz. Projenin ilk yılında üretim tesislerimizin bulunduğu Yalova’da kurulmuş olan bir start-up firmasına yatırım yapmamız da güzel bir başlangıç oldu" dedi.

Aksa Akrilik’in, Porima’ya yaptığı yatırım kararı İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen 2019 Big Bang etkinliğinde de duyuruldu.