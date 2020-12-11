Demet Akbağ'ın hayatı ve dizileri araştırılıyor. Uuzun bir aranın ardından bir televizyon dizisiyle ekrana dönen Demet Akbağ kim? Demet Akbağ kaç yaşında ve nereli? İşte Demet Akbağ'ın filmleri ve dizileri
DEMET AKBAĞ KİMDİR?
Demet Akbağ, 23 Aralık 1959'da Benan ve Oktay İybar çiftinin ilk çocuğu olarak Denizli'de doğdu. Dedesi Kemal İybar o tarihte Denizli Barosu kurucusu ve ceza reisi olması nedeniyle Denizli'de bulunmaktaydı.Babası, gazeteci ve fotoğraf sanatçısıydı. Sedef ve Kemal adında iki kardeşi vardır. Anne ve babasının 13 yaşındayken ayrılması nedeniyle 1972'de anne ve anneannesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.
İstanbul Kız Lisesinde başladığı lise öğrenimini anne ve babasının ayrılmasından sonra taşınmaları üzerine Erenköy Kız Lisesinde tamamladı. Liseden sonra 1982’de İstanbul Belediye Konservatuvarına girdi; okulu dört yılda tamamladı. 21 yaşında iken yaptığı ilk evliliği dört yıl sürdü.
Demet Akbağ'ın Bodrumlu mimar Saim Arpat ile 1986'da yaptığı ikinci evlilik de sadece sekiz ay sürmüştür.
Okulu bitirdikten sonra Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda amatör olarak başladığı oyunculuğu, 1980'li yıllarda Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında profesyonel olarak sürdürdü.
1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi.
Üçüncü evliliğini 35 yaşında iken Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten 2000'de Ali adında bir oğlu oldu.
1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü aldı.
1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV dizisini hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı. TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş'ta bir tiyatro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı. Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.
Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Neredesin Firuze ve O... Çocukları sinema filmlerinde başrol oynadı. Vizontele ile Altın Portakal; Neredesin Firuze ile Sadri Alışık ve SİYAD ödüllerini kazandı.
2011 yılı itibarıyla ATV'de yayınlanan İstanbul'un Altınları adlı dizide başrol oynadı. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra TV hayatına pasif olarak devam eden Akbağ, 2013 baharına gelince Show TV'de Murat Başoğlu tarafından sunulan Benzemez Kimse Sana isimli taklit yarışma programında Seyfi Dursunoğlu ve Erol Evgin ile birlikte jüri üyeliği yaptı. 2013'ten itibaren Show TV'de yayınlanan Sevdaluk adlı dizide Adalet karakterini, 2015 yazına doğru "Niyazi Gül Dörtnala" filminde Sultan Şahmerdan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise yine Show TV'de yaz sezonuna özel "Demet Akbağ ile Çok Aramızda" adlı şaka programını sunmuştur. Programda her bölüm 4 farklı ünlüye şaka yapmıştır ve sadece yazları yayınlanan program 2018'de sona ermiştir.
DEMET AKBAĞ'IN KOCASI KİM?
2019 yılının Mart ayında Akbağ'ın 1999 yılında evlendiği Zafer Çika trafik kazası sonucunda öldü.
DEMET AKBAĞ FİLMLERİ
|Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1986
|Davacı
|Dursun'un Karısı
|1987
|Homoti
|Zeynep Erez
|1993
|Tersine Dünya
|Bitirim Leyla
|2000
|Vizontele
|Sıti Ana
|2004
|Neredesin Firuze
|Firuze
|2003
|Vizontele Tuuba
|Sıti Ana
|2005
|Organize İşler
|Nuran Ocak
|2005
|The Net 2.0
|Dr. Kavak
|2008
|O... Çocukları
|Mehtap Anne
|2010
|Eyyvah Eyvah
|Firuzan
|2011
|Eyyvah Eyvah 2
|Firuzan
|2011
|Kurtuluş Son Durak
|Vartanuş
|2012
|Hükümet Kadın
|Xate
|2013
|Hükümet Kadın 2
|Xate
|2014
|Eyyvah Eyvah 3
|Firuzan
|2014
|Kış Uykusu
|Necla
|2015
|Niyazi Gül Dörtnala
|Sultan Şahmerdan
|2015
|Nadide Hayat
|Nadide
|2016
|Görümce
|Falcı Feriştah
|2018
|Görevimiz Tatil
|Türkan Mutlu
|2020
|9 Kere Leyla
|Leyla
DEMET AKBAĞ DİZİLERİ
|Televizyon (Dizi)
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|1986
|Perihan Abla
|Nesrin
|1991
|Varsayalım İsmail
|Zarife
|1995
|Bir Demet Tiyatro
|Lütfiye Çıtır Fıdıllıoğlu, Züleyha, Feriştah
|1995
|Bir Demet Kahkaha
|Demet
|2000
|Bir Demet Yerli Film
|Kendisi
|2001
|Şen Kahkahalar
|2003
|Ölümsüz Aşk
|Suna
|2004
|Sevinçli Haller
|Evinç
|2006
|Bir Demet Tiyatro
|Lütfiye Çıtır, Feriştah, Orkide, Züleyha
|2007-2008
|Elveda Rumeli
|Hüsniye
|2008-2011
|Sen Harikasın
|Harika
|2011
|İstanbul'un Altınları
|İsmet Azmarazlı
|2013
|Fırıldak Ailesi
|Seslendirme
|2013
|Sevdaluk
|Adalet
|2016-2018
|Demet Akbağ ile Çok Aramızda
|Sunucu
|Show TV
|2019
|Çok Güzel Hareketler 2
|Lütfiye Çıtır / Feriştah Yenge (Konuk)
|Kanal D
|2020
|Menajerimi Ara
|Kendisi
|Star TV
|2020-
|Akrep
|Perihan
|Star TV
DEMET AKBAĞ TİYATRO OYUNLARI
Haybeden Gerçeküstü Aşk: Yılmaz Erdoğan (2005)
Bana Bir Şeyhler Oluyor: Yılmaz Erdoğan - BKM (2002)
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Yılmaz Erdoğan - BKM (1998)
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu: Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
Yorgun Matador: Pierre-Henry Cami-Ortaoyuncular - (1990-1991)
Yolun Yarısı: Kemal Uzun\Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu - 1989
Artiz Mektebi: Müjdat Gezen\Kandemir Konduk - Şan Tiyatrosu - 1988
Azizname: Aziz Nesin - Yeditepe Oyuncuları - (1987)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!