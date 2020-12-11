Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kim? Evrim Alasya kaç yaşında? İşte Evrim Alasya dizileri ve tiyatro oyu

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Evrim Alasya oldu. Son zamanda oynadığı televiz dizileriyle sık sık adından söz ettiren Evrim Alasya şimdi de Akrep dizisi kadrosunda yer alıyor. Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kim? Evrim Alasya kaç yaşında? İşte Evrim Alasya dizileri ve tiyatro oyunları

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu şu an 41 yaşındadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı.

EVRİM ALASYA TİYATRO OYUNLARI

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan'ın Gecesi

İki Bekar

EVRİM ALASYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ