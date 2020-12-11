Akrep dizisi oyuncu kadrosu diziseverler tarafından araştırılıyor. Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı dizisinin senaryosunu Erkan Birgören yapıyor. Peki Akrep dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Akrep dizisi oyuncu kadrosunda kim kimdir sorusunun yanıtı...

AKREP DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Perihan karakteri: Demet Akbağ

Ferda karakteri: Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Aras: Yusuf Çim

Duru: Aslı Melisa Uzun

Ayşem: Beril Pozam

Hacer: Demet Gül

İpek: Esila Umut

Şahin: Taha Baran Özbek

Merve: Müge Su Şahin

Ece: Ahsen Türkyılmaz