Star TV'de geçen hafta yayın hayatına başlayan Akrep dizisi ilk bölümü ile tam not aldı. Diziseverler Akrep oyuncuları hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki Akrep dizisinde kim kimdir? İşte Akrep dizisi oyuncuları isimleri...

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI

Perihan karakteri: Demet Akbağ

Ferda karakteri: Evrim Alasya

Ferit karakteri: Aksoy

Aras: Yusuf Çim

Duru: Aslı Melisa Uzun

Ayşem: Beril Pozam

Hacer: Demet Gül

İpek: Esila Umut

Şahin: Taha Baran Özbek

Merve: Müge Su Şahin

Ece: Ahsen Türkyılmaz