Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın, senaristliğini ise Erkan Birgöre'in yaptığı Akrep dizisi bu akşamdan itibaren her cuma Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bir süredir yayınlanan tanıtımlarıyla merak edilen Akrep dizisi konusu ne? Akrep dizisi nerede çekiliyor?
AKREP DİZİSİ KONUSU NE?
Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur! Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan’ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan’ın sahip olduklarının peşindedir!
Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terk ettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem’in de Ferda’nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)’nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir! Emgen Ailesi’nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun),Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda’nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda’nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras’ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.
AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Akrep dizisinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan film platolarında gerçekleştiriliyor. Dizinin bazı sahnelerinin Büyükçekmece gölünde bazı sahnelerinin ise Kocaeli Darıca'daki dizi platolarında çekildiği de gelen bilgiler arasında.
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