Akrep dizisinde heyecan devam ediyor. Bu akşam 4. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizide gözler 5. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

AKREP 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan’ın, kızı Merve’yi kullanarak yaptığı hamle karşısında deliye dönen Ferda, karşı hamle yapmaya karar verir. Ferda, Fikret’i zorlayarak Perihan’ı çıldırtmak ister. Fikret’e tek çözümün evlilik olduğunu söyleyen Ferda, bu konuda tüm kozlarını oynayacaktır. Ancak, gün geçtikçe şüpheleri ile Ferda’ya olan tutkusu arasında git gelleri artan Fikret, bu çözüme onay vermez.

Annesinin Fikret’le ilişkisini öğrenen Merve, Perihan’ın daveti ile ne kadar içten içe istemese de Emgen Malikanesi’nde kalmaya başlar. Annesi ve varlığını yeni öğrendiği eniştesi arasındaki ilişkiyi bilmesine rağmen bu konuda tek kelime etmeyen Aras’a da tavır alır. Merve, hem annesi hem sevdiği tarafından hayal kırıklığına uğramanın kızgınlığı ile Perihan’a kırgınlığını bir süre rafa kaldıracaktır.

Fikret, Ferda’nın evlilik fikrine olumlu tepki vermeyince gerginlik artar. Ferda’nın baskısından gözü korkan Fikret, Perihan’dan yardım isteyecek hale gelir.

Perihan, Ferda’yı Fikret’ten uzaklaştırmak için elindeki büyük kozu oynamaya karar verir. Ferda ise, Aras’ı tekrar ele geçirmek için gölde çektiği görüntüleri ortaya çıkarır.

AKREP 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Akrep dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...