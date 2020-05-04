Merhaba sevgili Habertürk okurları… Mayıs ayına çabucak girdiğimiz şu dönemde enerjimiz yerine gelmeye başlıyor, gelecekle ilgili planlar yapmaya koyuluyoruz. 4 Mayıs haftasında gündem oldukça yoğun… 7 Mayıs’ta Akrep burcunca bir Dolunay meydana geliyor. Dolunay’la beraber maddi konularda daha atak davranabiliriz. Ayrıca Dolunay’ın Akrep burcunda meydana gelmesiyle ani çıkışlar, duygusal yoğunluklar, ani aşklar gündemde olabilir. Daha açık sözlü davranarak fikirlerimizi daha net bir şekilde açıklayabiliriz. Aşklara ise canlılık ve heyecan gelebilir… Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 4-10 Mayıs haftalık burç yorumları haberimizde.
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Mayıs ayına enerjik ve canlı başlamıştınız sevgili Koç burçları… Bu durum yeni haftada da devam ediyor. Bu haftanın en önemli olayı ise 7 Mayıs’ta Akrep burcunda meydana gelecek Dolunay… Dolunay ile beraber, maddi konular ön planda olacak… Borçlarınızı kapatmak için bir yol bulabilirsiniz… Para konularında başkalarından destek görebilirsiniz… Yatırımlarınız daha hızlı sonuç verebilir. Aşk hayatınız ise şanslı etkiler barındırıyor. Partnerinizle aranızdaki çekimde artış gözükecek Dolunay ile beraber… Uzun süredir partnerinizle aranızda soğukluk olduğunu düşünüyorsanız bu hafta yakınlaşabilirsiniz. Yalnızlar için ise ani bir ilişki kapıda…
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Aileniz eğer uzaktaysa onlara karşı özleminizin arttığı, hane içinde ise yakınlıkların pekiştiği güzel bir hafta sizleri bekliyor sevgili Boğa burçları. Yeni haftada ev ile ilgili işleriniz, aile içi konuşmalarınız önem kazanıyor. Belki çok özlediğiniz akrabalarınızla, ailenizle daha fazla telefon görüşmesi yapabilirsiniz. 7 Mayıs’ta Akrep burcunda meydana gelecek Dolunay’da ilişkiler ön planda olacak. Uzun süredir kendinizi karantinaya aldığınız şu günlerde partnerinizle aranızın açıldığını düşünüyorsunuz. İkili ilişkilere bu aralar daha fazla özen göstermeniz ve varsa sorunları masaya yatırmanız gerekiyor. Sağlığınız ise çok iyi, iştahınız biraz daha fazla açık olabilir.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Oldukça tempolu bir haftaya giriyorsunuz sevgili İkizler burçları… Çalışan veya okuyan bir İkizler burcuysanız gündeminiz oldukça yoğun. Fikir ve düşüncelerinizle etrafta dikkat çekmeyi başarıyorsunuz. 7 Mayıs’ta Akrep burcunda meydana gelecek Dolunay’da kulağınıza hiç hoşlanmayacağınız sözler gelebilir. Aniden sinirlenip parlayabilirsiniz. O nedenle böyle her şeyinizi herkesle paylaşmamalı ve bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumalısınız. Aşk ve ilişkilerde ise duygu yoğunluğunuz artabilir, mantığınız devre dışı kalabilir.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Maddi konularda gelir ve giderlerinizi dengelemeye çalışacağınız bir hafta olacak sevgili Yengeç burçları… Şu sıralar elinize geçen paranın bu kadar çabuk bittiğini görmek sizleri üzüyor. Bu nedenle yeni yatırımlar, para kazanabileceğiniz yeni yollara yoğunluk vereceksiniz. 7 Mayıs’ta Akrep burcunda gerçekleşecek Dolunay’da gökyüzü aşk ve ilişkilerde duygusal olabileceğinizin sinyalini veriyor. Partnerinizin üzerine bazı konularda çok gidebilirsiniz. Ya da kıskanç tavırlar sergileyebilirsiniz. Daha mantık çerçevesinde ilerleyerek sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Bunun yanında çocuğunuz varsa onunla ilgili güzel haberler duyup gururlanabilirsiniz.
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