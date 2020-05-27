Akrabalarının evde çektikleri sahnelerle film yaptı

İnegöl ilçesinde, bir kamu kuruluşunda çalışan ve salgın nedeniyle evde geçirdiği günlerini değerlendirmek isteyen Gün, evde yapabilecekleri üzerine fikirler üretti.
Gün, kızının fikriyle film çekmeye karar vererek, önce bir senaryo yazdı. Senaryoyu Kütahya ve bazı kentler ile yurt dışında yaşayan akrabalarına gönderen Gün, onlardan destek istedi.
Farklı ülkeler ve şehirlerdeki akrabalar, evde cep telefonuyla sahneler çekerek bir film oluşturdu.
- "Evde kaldığımız bu süreçte çok eğlendik"
Mehmet Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmadıklarını anlattı.
Bu süreçte yakınları ve akrabalarıyla da cep telefonu aracılığıyla görüştüklerini belirten Gün, evde geçirilen zamanı değerlendirmek istediğini, akrabalarının da yardımıyla ortaya güzel bir iş çıkardıklarını söyledi.
Gün, "Araba Sevdası" adlı bir film senaryosu yazdığını anlatarak, "Senaryoyu akrabalarımıza gönderdim. Herkes evlerinde eşi ve çocuklarıyla sahnelerini çekip gönderdi. Biz de görüntüleri montajlayıp uzun metrajlı bir film haline getirdik." dedi.
Filmin bir babanın, kızına araba almak için akrabalarını telefonla arayarak borç para istemesi sonrasında yaşananları anlattığını ifade eden Gün, şöyle devam etti:
"Para istendikten sonra herkes borç vermemek için türlü bahaneler üretir. Mahcup baba kara kara düşünürken Türkiye'nin en büyük piyango ikramiyesi kendine çıkar ve şartlar değişir, macera başlar. Zengin baba, kendisine borç vermemek için bahane üreten akrabalarından öcünü alır."
Gün, film projesine destek veren akrabalarının rollerini canlandırırken çok başarılı olduğunu belirterek, filmin amatör şartlarda, cep telefonuyla çekildiğine dikkati çekti.
- "Sosyal medyada yayınlanacak"
Montajı tamamlanan sahnelerden 90 dakikalık bir film oluşturulduğunu ifade eden Gün, "Koronavirüs tehdidinin ortadan kalkmasının ardından Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde filmin galasını yapmayı planlıyoruz. İnşallah o gün geldiğinde evimizin bahçesine kırmızı halıyı serip, sinevizyon ile filmin galasını yapmayı düşünüyoruz. Daha sonra da sosyal medyadan filmimizi yayınlayacağız. Bu film sayesinde de akrabalarımızın içindeki cevherleri de, yetenekleri de fark etmiş olduk. Hemde evde kaldığımız bu süreçte çok eğlendik." sözlerine yer verdi.
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