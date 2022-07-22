Akrabaların silahlı kavgası: 3 yaralı

Kars'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kağızman ilçesine bağlı Yukarı Bayam Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan aynı aileden H.K., Ö.K. ile D.K., Kağızman ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.