Akrabalar birbirine girdi! Kalabalığa ateş açtı

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Show Haber'in haberine göre; aynı apartmanda yaşayan akrabalar arasında binaya kat çıkma nedeniyle tartışma yaşandı. Dairelerinin üstüne kat çıkan aile ilçe belediyesinin engelini takılınca yapılan inşaat yıkıldı.

Aradan geçen zaman içerisinde aile tekrar kat çıkmaya karar verdi ancak belediyeden onay alınamadı. Kendi çevrelerinden yardım isteyen aile, yaptığı araştırmalarda akrabalarından birinin alt katta oturan akrabalarının onları şikayet ettiğinden dolayı kat çıkamadıklarını öğrendi.

Olay günü binaya kat çıkmak isteyen aile, alt kattaki akrabası Müjdat Ç.'nin karşısına çıktı. Müjdat Ç. her ne kadar “ben şikayet etmedim” dese de kendini inandıramadı.

Arada çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi kavgayı ayırmak istedi.

Devam eden kavgada küfür ve hakaret edilince cinnet getiren Müjdat Ç., tabancasını çekerek kalabalığa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri olaya müdahale eden polis memuru Ü.M.K.’nın ve kavgaya karışan Adem Ali Ç.’nin ayaklarına isabet etti.