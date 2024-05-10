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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var

        Erzurum’da akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 00:59 Güncelleme: 10.05.2024 - 00:59
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        Akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var
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        Erzurum’un Palandöken ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki TOKİ’lerde akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede, çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

        Polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

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