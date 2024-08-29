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        Haberler Gündem Güncel Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:28
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        Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kırsal Bayırözü Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Ferhat A, Leyla Ö, Fatih D, Kenan A, Muzaffer A, Turan A. ve Ahmet A. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muzaffer A, Turan A. ve Ahmet A. kurtarılamadı.

        Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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