Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı
Diyarbakır'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Silah ve bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi öldü, biri ağır, 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Sıdıka Kaya (67) hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi.
Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında başlayan tartışma silah, bıçak ve sopaların da kullandığı kavgaya dönüştü.
Kadınların da karıştığı kavgada, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 GÖZALTI
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan bir kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerinin olay yerinde ve hastane önlerinde güvenlik önlemi sürüyor.