Akrabalar arasında kavga: 7 yaralı - ŞANLIURFA

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile Karacadağ Caddesi'nde karşılaştı. Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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