Akraba olduğuna inanamayacağınız ünlüler!
Bazı ünlü isimler birinci ya da ikinci dereceden akraba iken bazı ünlü isimlerin uzaktan akrabalığı bulunuyor. İşte akraba olduğuna şaşıracağınız ünlüler.
- 1
BRAD PİTT VE BARACK OBAMA
US. Magazine ve New England Tarihsel Genetik Kurmu'nun araştırmalarına göre eski ABD Başkanı Barack Obama ile Brad Pitt 9. dereceden kuzen.
- 2
JASON MOMOA VE ZOE KRAVİTZ
Ünlü oyuncu Jason Momoa, Zoe Kravitz'in üvey babası.
- 3
KRALİÇE ELİZABETH VE PRENS PHİLİP
Kraliçe Elizabeth ile eşi Prens Philip 3. dereceden kuzen.
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- 4
JULİA ROBERTS VE EMMA ROBERTS
Julia Roberts ve Emma Roberts hala ile yeğen.
- 5
TAYLOR SWİFT VE BİLLİE EİLİSH
Billie Eilish ve Taylor Swift 7. dereceden kuzenler.
- 6
HALİT AKÇATEPE - SITKI AKÇATEPE - LEMAN AKÇATEPE
Halit Akçatepe, oyuncu Sıtkı Akçatepe ve Leman Akçatepe'nin oğludur.
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- 7
KADİR DOĞULU VE KEMAL DOĞULU
Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu kardeşler.
- 8
HÜLYA AVŞAR VE HELİN AVŞAR
Helin Avşar ve Hülya Avşar kız kardeşler.
- 9
DOĞA RUTKAY VE RUTKAY AZİZ
Rutkay Aziz, Doğa Rutkay'ın babasıdır.
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- 10
KEREM ALIŞIK VE SADRİ ALIŞIK
Kerem Alışık, ünlü oyuncu Sadri Alışık'ın oğludur.
- 11
KADİR İNANIR VE SONER ARICA
Soner Arıca, Kadir İnanır'ın yeğenidir.
- 12
ALİ ŞEN VE ŞENER ŞEN
Şener Şen, Ali Şen'in oğludur.
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- 13
METİN UCA VE YILMAZ ERDOĞAN
Metin Uca ve Yılmaz Erdoğan kuzen çocuklarıdır.