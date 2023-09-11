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        Haberler Magazin Akraba olduğuna inanamayacağınız ünlüler!

        Akraba olduğuna inanamayacağınız ünlüler!

        Bazı ünlü isimler birinci ya da ikinci dereceden akraba iken bazı ünlü isimlerin uzaktan akrabalığı bulunuyor. İşte akraba olduğuna şaşıracağınız ünlüler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:40
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        • 1

          BRAD PİTT VE BARACK OBAMA

          US. Magazine ve New England Tarihsel Genetik Kurmu'nun araştırmalarına göre eski ABD Başkanı Barack Obama ile Brad Pitt 9. dereceden kuzen.

        • 2

          JASON MOMOA VE ZOE KRAVİTZ

          Ünlü oyuncu Jason Momoa, Zoe Kravitz'in üvey babası.

        • 3

          KRALİÇE ELİZABETH VE PRENS PHİLİP

          Kraliçe Elizabeth ile eşi Prens Philip 3. dereceden kuzen.

        • 4

          JULİA ROBERTS VE EMMA ROBERTS

          Julia Roberts ve Emma Roberts hala ile yeğen.

        • 5

          TAYLOR SWİFT VE BİLLİE EİLİSH

          Billie Eilish ve Taylor Swift 7. dereceden kuzenler.

        • 6

          HALİT AKÇATEPE - SITKI AKÇATEPE - LEMAN AKÇATEPE

          Halit Akçatepe, oyuncu Sıtkı Akçatepe ve Leman Akçatepe'nin oğludur.

        • 7

          KADİR DOĞULU VE KEMAL DOĞULU

          Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu kardeşler.

        • 8

          HÜLYA AVŞAR VE HELİN AVŞAR

          Helin Avşar ve Hülya Avşar kız kardeşler.

        • 9

          DOĞA RUTKAY VE RUTKAY AZİZ

          Rutkay Aziz, Doğa Rutkay'ın babasıdır.

        • 10

          KEREM ALIŞIK VE SADRİ ALIŞIK

          Kerem Alışık, ünlü oyuncu Sadri Alışık'ın oğludur.

        • 11

          KADİR İNANIR VE SONER ARICA

          Soner Arıca, Kadir İnanır'ın yeğenidir.

        • 12

          ALİ ŞEN VE ŞENER ŞEN

          Şener Şen, Ali Şen'in oğludur.

        • 13

          METİN UCA VE YILMAZ ERDOĞAN

          Metin Uca ve Yılmaz Erdoğan kuzen çocuklarıdır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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