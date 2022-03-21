Aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Eyyübiye kırsalında bulunan Ayrancı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Mehmet K. ve Hasan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri kırsal mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.