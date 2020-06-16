Akraba 2 grup arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı - ŞANLIURFA

AA

Haliliye ilçesi kırsalındaki Üçkuyu Mahallesi'nde tarladan yol geçirilmesi nedeniyle akraba 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada, Sinan B, Abdulhamit B, Halil B, Hasan C. ile Cennet Z. yaralandı.Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sinan B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kavganın çıktığı mahalledeki çok sayıda ev ve araçta da mermi izleri tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.