AKPM Üyesi Günay'dan Avrupalı parlamenterlere Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı

İletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Günay, AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu ile Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu'na video konferans yöntemiyle katıldı.
"Libya ve Orta Doğu'daki Gelişmeler: Avrupa'ya Etkisi" başlıklı raporda Türkiye hakkındaki olumsuz yaklaşımın devam ettiğini belirten Günay, Türk delegasyonu olarak gerekli bilgileri verip yanlış söylemlere müdahale ettiklerini anlattı. Herkesin Akdeniz'de söz sahibi olmanın yolunun Libya'da üstünlük sağlamaktan geçtiğini bildiğini ifade eden Günay, şöyle konuştu:
"Bu nedenle Libya için verilen güç mücadelesi giderek hız kazanıyor, özellikle de son dönemde sahada yaşanan ve Türkiye lehine olan değişikliklerden sonra bazı ülkeler oldukça rahatsız. Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızın sınırlarına ilişkin pozisyonumuz hakkında net bilgi verdim. Türkiye 2259 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanmış bulunan Libya Siyasi Anlaşmasına göre davranıyor. Libya Siyasi Anlaşması tarafından oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve tüm diğer meşru Libya kurumlarının korunması için Libya halkının yanında yer almaya ve siyasi çözüm çabalarını desteklemeye devam ediyor ve kararlılıkla devam edecektir."
- "Türkiye'nin amacı barış ve istikrarın dünyanın her bölgesinde olmasıdır"
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de barışçıl diplomasi çabalarının altını çizen Günay, şunları kaydetti:
"Türkiye askeri müdahale yerine daima yoğun diplomasiyi tercih etmiştir. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi için Güney Kıbrıs Rum Kesimi hariç tüm bölge ülkeleri ile görüşmeye hazır olduğunu her fırsatta açıklamıştır. Ülkemiz bu süreçte diyaloğu ve barışçı çözümleri dışlamayan, uluslararası hukuk ve meşruiyet sınırları içinde kalan tutum ve politikalarını sürdürmeye devam edecektir. Sürdürülebilir ve kalıcı istikrar ancak BM şemsiyesi altında Libyalılar tarafından oluşturulacak ve sahiplenilecek bir siyasi sistem ile mümkün olacaktır. Türkiye olarak bizim esas amacımız barış ve istikrarın yalnız Libya, Doğu Akdeniz veya Avrupa'da değil dünyanın her bölgesinde olması."
AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonunun ana gündem maddesinin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğu bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!