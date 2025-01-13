Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu AKOM: İzlanda soğukları etkili oluyor | Son dakika haberleri

        AKOM: İzlanda soğukları etkili oluyor

        AKOM, megakent için hava tahmin raporunu yayınladı. Raporda yer verilen açıklamada, "İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKOM: İzlanda soğukları etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKOM tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, megakent İstanbul’da hafta boyunca soğuk hava etkili olacak.

        İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. AKOM tarafından yapılan açıklamada, yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

        HİSSEDİLEN SICAKLIK 2 DERECE

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM tarafından hazırlanan 13 Ocak 2025 tarihli haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Bugünkü sıcaklıklar 7°C civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık 2°C'ye kadar düştü.

        REKLAM

        19 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK

        İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Perşembe gününe kadar rüzgarın kuvvetli olduğu, aralıklı sağanak yağışların devam edeceği ve sıcaklıkların 4-8°C aralığında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki yağışların devam ettiği, ancak sıcaklıkların 19 Ocak'a kadar normallerin altında kalmasının beklendiği açıklandı.

        ÇATALCA, ARNAVUTKÖY VE SİLİVRİ’DE KAR YAĞIŞI

        Öte yandan Çatalca, Arnavutköy ve Silivri’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Gün boyunca aralıklı yağış beklenirken yağış miktarının metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, rüzgarın Poyraz yönünden saatte 25-55 km hızla esmesi de bekleniyor.

        AKOM açıklamasında yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

        Baraj doluluk oranı ve deniz suyu sıcaklığı:

        • Baraj doluluk oranı %42,10 seviyesinde ve toplam 366 milyon m³ su bulunuyor.

        • Deniz suyu sıcaklığı ise 11°C olarak ölçüldü.

        Günlük Hava Durumu:

        • Sabah sıcaklık: 5°C, hissedilen: 3°C

        • Öğle sıcaklık: 7°C, hissedilen: 5°C

        REKLAM

        • Akşam sıcaklık: 7°C, hissedilen: 5°C

        • Gece sıcaklık: 5°C, hissedilen: 2°C

        Haftalık Tahminler:

        14 Ocak Salı: 4°C ila 7°C arasında, 5-15 kg/m² yağış.

        15 Ocak Çarşamba: 2°C ila 8°C arasında, 1-4 kg/m² yağış.

        16 Ocak Perşembe: 2°C ila 8°C arasında, 1-4 kg/m² yağış.

        17 Ocak Cuma: 2°C ila 8°C arasında, 1-4 kg/m² yağış.

        18 Ocak Cumartesi ve 19 Ocak Pazar da benzer şekilde soğuk hava ve düşük sıcaklıklarla geçecek.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Habertürk Anasayfa