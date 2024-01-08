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        Haberler Gündem AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: 16 Ocak'a kadar Megakent buz kesecek!İstanbul'a kar ne zaman, hangi gün yağacak?

        İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: 16 Ocak'a kadar Megakent buz kesecek!

        Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da kar yağışının ne zaman etkili olacağı 16 milyon Megakentlinin gündeminde yer alıyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM tarafından açıklanan verilerine göre, sıcaklıkların 8 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren 8-10°C birden düşmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altına inmesi öngörülüyor. İşte AKOM kar yağışı uyarısı ile Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in yazısı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 13:27 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:27
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        • 1

          İstanbul'a kar yağışı beklenen tarih, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunun ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul'da yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini açıklayan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul için 2. kar uyarısında bulundu. Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor. İşte AKOM uyarısı ile MGM İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          AKOM'DAN KAR YAĞIŞI UYARISI

          AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İBB kışa hazırlık çalışmalarını da tamamladı. Kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacak.

        • 3

          ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK!

          Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta İstanbul için salı ve çarşamba günü kar uyarısında bulundu. Sıcaklığın tüm yurtta ve mega kentte düşeceğini söyleyen Öztel, özellikle Anadolu'da kar yağışının etkili olacağı bilgisini verdi.

        • 4

          SİBİRYA'DAN GELEN SOĞUK HAVA DALGASI

          Öztel yarın içinse lodosa dikkat çekti ve hava ile deniz yolculuğu yapmayı düşünenleri uyardı. Öztel, Sibirya'dan beklenen soğuk hava dalgasının ülke genelinde de etkili olacağını belirtirken Ocak ayının 13-14'ünden sonra da kar ihtimalinin öngörüldüğünü vurguladı.

        • 5

          İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

          İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

          İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

        • 6

          SICAKLIKLAR 8-10 DERECE DÜŞECEK!

          Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, sıcaklıkların 8 Ocak akşam saatlerinden itibaren 8-10°C birden düşmesi bekleniyor.

        • 7

          16 OCAK'A KADAR MEGA KENT BUZ KESECEK

          İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

        • 8

          DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

          Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de denizlerde fırtına bekleniyor.

          Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, rüzgar yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

          Rüzgar, Marmara'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde, Kuzey Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde görülecek.
          Fırtına Batı Karadeniz ve Marmara'da çarşamba öğle saatlerinden sonra, Kuzey Ege'de ise gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

          Denizlerdeki fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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