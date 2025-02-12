AKOM'dan İstanbul için buzlanma ve don uyarısı | Son dakika haberleri

AKOM'dan İstanbul için buzlanma ve don uyarısı | Son dakika haberleri

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'u etkisi altına alan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Meteorolojik tahminlere göre, sıcaklığın bu gece ve 13 Şubat Perşembe sabah saatlerinde 0-3 derece aralığında seyredeceği kaydedilen açıklamada, öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığının artarak mevsim normallerine ulaşmasının öngörüldüğü bildirildi.

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Açıklamada, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yollarda, meydanlarda ve üst geçitlerde buzlanma ile don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtilerek, İBB ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.