AKO Grup, lastik atıklarının tümüyle geri dönüştürülerek sanayiye hammadde olarak kazandırılması amacıyla 30 milyon dolar yatırım gerçekleştiriyor. Bu kapsamda şirket, Ankara Başkent Organize Sanayi Sitesi’nde, 80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip, lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor. Tesisin, 2020 yılında üretimine başlaması planlanıyor.

Türkiye’de bir yılda oluşan atık lastiğin dörtte birini nitelikli hammaddeye dönüştürecek olan tesisin, sanayinin farklı kollarında kullanılan hammadde üretimiyle ülke ekonomisine yılda yaklaşık 16 milyon dolar katkı sağlaması hedefleniyor.

YILLIK LASTİK ATIĞININ DÖRTTE BİRİ GERİ DÖNÜŞECEK

AKO'nun hayata geçireceği yatırım ile, Türkiye'de bir yılda oluşan 350 bin ton lastik atığının dörtte birinin geri dönüştürülmesi amaçlanıyor. Lastiklerin niteliklerine göre ayrıştırılacağı tesiste, lastik endüstrisi başta olmak üzere, otomotiv yan sanayi, ayakkabı, konveyör gibi farklı sanayi kolları için hammadde sağlanacak.

AKO'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de sanayi kuruluşlarının her yıl 11 bin ton civarında geri dönüştürülmüş kauçuk türevi hammadde ithal ettiği bilgisi paylaşıldı. Şirketin yatırımıyla hayata geçecek tesiste ise, bu hammaddenin atık dönüşümüyle elde edilerek, söz konusu ithalatın önüne geçilmesi hedeflendiği kaydedildi.