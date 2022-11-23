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Akne problemi olanlar dikkat! Bu yöntemler sivilcenizin kökünü kazıyor, 1 gecede yok ediyor!

Kişilerin en rahatsız olduğu cilt problemlerinin başında sivilcelenme geliyor. Öyle ki çıkan sivilceler, uzun bir süre cildimizi terk etmiyor hatta bazen leke bırakıp uzun süre kötü görünüme sebep oluyorlar. İşte bu yöntemler, yardımınıza koşuyor. Düzenli olarak uygularsanız, sivilceleriniz kısa süre içerisinde yok oluyor.

Giriş: 23.11.2022 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Özellikle yaklaşan özel günlerde yüzümüzde çıkan sivilceler paniklememize sebep olur. Aslında bu sivilceyi 1 gece içerisinde geçirebilecek bazı yöntemler vardır. İşte aşağıda bahsettiğimiz uygulamalar sonunda istenmeyen aknelerinizden kısa süre içerisinde kurtulacaksınız.

  • YATMADAN ÖNCE YÜZÜNÜZÜ YIKAYIN

    Cildi gece boyunca temiz tutabilmek için yatmadan önce mutlaka cildinize uygun bir yıkama jeliyle yüzünüzü yıkayın. Özellikle uzmanların söylediğine göre T bölgesinin yıkanması ihmal edilmemelidir. Yıkama işleminiz bittikten sonra kağıt havlu ile nazikçe yüzünüzü kurulayın.

  • YÜZ MASKESİ YAPIN

    Yatmadan önce uyku süresinde yüzünüzde kalacak maskelerden uygulayın. Her gece yapmanız gerekmiyor fakat istenmeyen sivilceden kurtulmak istediğiniz zamanlarda ya da haftanın belirlediğiniz 3 günü maske ile uyuyabilirsiniz. Sabah uyandığınızda ise cildinizi uygun yıkama jeli ile temizlemeyi unutmayın.

  • ALOE VERA KULLANIN

    Cilt bakım rutinine aloe vera kesinlikle eklenmeli. Çünkü bu bitki sivilceler ile savaşıyor, çıkmalarını önlüyor ve çıkanları yok ediyor. Aloe vera bitkisinin iltihabı yok ettiği de uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. Direkt olarak cildinize uyguladığınız aloe vera kremini ya da doğal aloe vera bitkisini gece boyunca yüzünüzde bırakabilirsiniz. Sabah uyandığınızda uygun bir yıkama jeli ile yüzünüzü temizlemeyi unutmayın.

  • RETİNOL UYGULAYABİLİRSİNİZ

    Yatmadan önce uygulanan yöntemlerden biri de retinoldur. Uzmanların söylemlerine göre bu yöntemi gece yatmadan önce yapın, sabah yapmayın. Çünkü bu ilaç cildinizi güneşe karşı ekstra hassas yapacaktır. Dermatolog Renée Rouleau bu konuyla ilgili, "Cilt hücrelerinin metabolizmasını uyarabilir ve kolajen üretimini teşvik edebilir. Sihri, daha pürüzsüz, daha eşit tonlu bir görünüm için cildin dokusunu yeniden yüzeylendirme yeteneğindedir" açıklamalarını yapmıştır.

    ** Bu bir ilaç tedavisidir. Bu sebeple kesinlikle doktora danışmadan kullanmayınız.**

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