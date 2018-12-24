Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından önemli satır başları;



- "2019 yılı da bizi 2023 yılı hedeflerimize taşıyacak önemli bir yıl olacak. Ülkemizi çok daha güçlü hale getireceğiz. Milletimize verdiğimiz sözlere uygun şekilde Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin çabası içinde olacağız"



- "Kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan ve geçen yıl mayıs ayında kademeli kaldırılan AKN uygulaması, 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen kaldıracak. Böylece internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek"