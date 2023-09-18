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        Haberler Müzik AKM'de sezon açıldı - Magazin haberleri

        AKM'de sezon açıldı

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2023-2024 sezonunun açılışı, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Muhayyer" başlıklı konseriyle gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 07:23 Güncelleme: 18.09.2023 - 07:56
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        Sezon açıldı
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        Şef Mehmet Güntekin'in yönettiği, Atakan Akdaş'ın gazelhanlığını yaptığı konserde Muhayyer makamından parçalar seslendirildi.

        Atakan Akdaş'ın klasik ve neoklasik dönemlerden seçtiği dört hicaz eseri müzikseverlerle buluşturduğu konserde, Aziz Şükrü Özoğuz kemanıyla, Murat Bağdatlı da uduyla Nuri Halil Poyraz ile Hasan Özçivi'ye ait iki saz eserini yorumladı. Yaklaşık iki saat süren 'Muhayyer' konseri, Türk sanat müziği sevenlerin beğenisini topladı.

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        AKM'de sezon açılış konseri kapsamında ayrıca İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu "Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vuslatının 750'nci Yılı" adlı Mevlevi mukabelesi düzenleyecek. Mehmet İhsan Özer'in sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek konseri, Nezih Çetin yönetecek.

        Sezon açılış konserlerinin yanı sıra AKM'de 18 Eylül'de 'Anadolu Ateşi' etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

        Fotoğraflar: AA

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