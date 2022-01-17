'Birlikte Var Olmak' açıldı

Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de açılan ilk uluslararası çağdaş sanat sergisi olma özelliği taşıyan sergi, 10 ülkeden 20 sanatçıyı konuk ediyor.
Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tabularasa Transnational Art Platform'un İstanbul Kültürler Arası Sanat Diyalogları Derneği çatısı altında kurulduğunu söyledi.
Sergideki eserlerin 'birlikte var olmak' tezi üzerine kurgulandığına işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, "Hep birlikte var olmak, kültür ve sanatın herkese ulaşması adına çok önemli bir katkı sağlıyor. Şu anda dünya büyük bir ekolojik yıkımla karşı karşıya ve buradan çıkış yolu, herkesin bunun farkında olmasını sağlamak. Dünya geneline baktığımız zaman ortak dil de kültür ve sanat. Bu sergi o açıdan da çok anlamlı bir görevi üstlenmiş oluyor" dedi.
Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin çok uluslu katılımın olduğu sergilere ev sahipliği yapmasının önemine de dikkati çekerek, yapının aynı zamanda dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. AKM'nin ilkbahardan itibaren çok daha büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağını sözlerine ekleyen Ersoy, "Biz dünya genelindeki birçok etkinlikle iletişim halindeyiz. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi 28 Mayıs itibariyle gerçekleşecek. Bu tarz etkinliklerle yoğun bir şekilde İstanbul'umuzda, Beyoğlu Kültür Yolu rotası içinde karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.
Sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.
Çağdaş sanatın farklı disiplin ve farklı jenerasyonlarından 20 çağdaş sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 24 Şubat'a kadar ziyaret edebilecek.
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