AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde hangi atölyeler var?

Atatürk Kültür Merkezi içinde çocuklar için özel olarak tasarlanan Çocuk Sanat Merkezi, sanat odaklı atölye programları aracılığıyla 4-6 yaş grubu çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerini, zihinsel ve bedensel yetilerini keşfetmelerini ve güçlendirmelerini hedefliyor. Çocukların eğlenirken öğreneceği atölyeler, yaz boyunca Çocuk Sanat Merkezinde minik sanatseverleri bekliyor!





RESİM ATÖLYESİ

Metin Ceyran ile Resim Sevinci, bu yaz AKM Çocuk Sanat Merkezinde geleceğin ressamlarını yetiştirecek! Ressam Metin Ceyran’ın yönetiminde düzenlenen atölye, çocukları resim yapmanın büyülü dünyasına konuk edecek. Her atölyede farklı bir tema ile resim yapan çocuklar, duygu ve düşüncelerini kâğıda aktaracak. İç dünyalarını boyalarla dışa vuran minikler, hayal ve gözlem yeteneklerini geliştirirken zihinsel ve el becerilerini de artıracak.

ORİGAMİ ATÖLYESİ

Origami Atölyesi, minikleri AKM Çocuk Sanat Merkezinde kadim Japon sanatının incelikleriyle tanıştıracak. Atölyede origami sanatıyla kâğıttan üç boyutlu nesneler yapmayı öğrenen çocuklar, hep birlikte yeni bir şey üretmenin keyfini tadacak. Yaşıtlarıyla birlikte hayal güçlerini kullanarak kâğıttan nesneler yaratan minikler, ince motor becerilerini ve el-göz koordinasyonlarını da geliştirecek.

RİTİM VE MÜZİK ATÖLYESİ

Ritim ve Müzik Atölyesi, çocuklara bu yaz hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak.

Erken müzik eğitimi kapsamında planlanan atölyeye katılan minikler; yer davulu, metalofon, ritim çubukları, ses boruları ve üçgen ziller gibi orff çalgılarla ritim duygularını geliştirecek. Müziğin birleştirici gücünü çalgılar ve oyunlarla deneyimleyen çocuklar, orkestranın parçası olma, el-göz-beyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımlar edinecek.

YARATICI TASARIM ATÖLYESİ

Geleceğin sanatçı adayları, Yaratıcı Tasarım Atölyesi’nde hayal dünyalarındaki imgeleri somut birer sanat ürününe dönüştürme imkânı yakalayacak. Farklı sanat disiplinlerinden beslenen Yaratıcı Tasarım Atölyesi, miniklere kâğıt ve tel gibi basit malzemelerle objeler yaratmayı öğretecek. Atölyede heykel, mozaik ve üç boyutlu çiçekler yapan, tişörtleri boyayıp kumaşlara baskılar alan çocuklar sanatsal üretimin keyfiyle tanışacak. Çocuklara yaratıcılıklarını yaşıtlarıyla paylaşırken eğlenme imkânı sunan atölye, ayrıca çocukların ince ve kaba kas gelişimlerini de olumlu yönde etkileyecek.

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

Yaratıcı Drama Atölyesi, çocukları AKM Çocuk Sanat Merkezinde rol yaparken yeni deneyimler kazanacakları eğlenceli bir maceraya davet ediyor! Sanatla çözüm ve arayışlara çıkma imkânı sunan atölye çocukların sosyal ve iletişim becerilerini geliştirirken özgüvenlerini de artıracak. Hayal güçlerini arkadaşlarıyla birlikte sahneye taşıyan minikler, rol ve doğaçlama yaparak sanatsal ifadenin keyfiyle tanışacak.

MASAL ATÖLYESİ

Masal Atölyesi, minik sanatseverleri masalların büyülü dünyasında maceralarla dolu bir yolculuğa çıkaracak. Atölyede dinledikleri masallarla yepyeni bir düzlemde karşılaşan çocuklar, masallardan esinle resimler yapacak. Dinledikleri hikâyelere hayal güçlerini de katan minikler yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayacak. Hayal güçlerini kâğıda dökerek özgürce yaratmanın mutluluğunu tadan çocuklar, farkındalık ve özgüvenlerini de yükseltecek.

UKULELE ATÖLYESİ

Ukulele Atölyesi, müziksever minikleri bu yaz yepyeni bir enstrümanla tanıştıracak! Ukulelenin temel akorları, melodileri ve parmak kombinasyonlarını öğrenen çocuklar, atölye için belirlenen şarkıyı hep birlikte çalıp söyleyecek. Her atölyede yepyeni bir şarkıyla tanışan minikler, müzikle doyasıya eğlenirken kısa sürede geniş bir ukulele repertuvarına da sahip olacak.

KARİKATÜR ATÖLYESİ

Çocuklar bu yaz AKM Çocuk Sanat Merkezinde karikatürlerin eğlenceli dünyasına adım atacak!

Karikatür Atölyesi; çocuklara kâğıt, kalem ve boya gibi basit malzemelerle karikatür çizmenin inceliklerini öğretecek. Atölyeye katılan minikler, yaşlarına uygun karikatürlere imza atarak eğlenirken, ince motor becerilerini de geliştirme imkânı bulacak.

BALE ATÖLYESİ

Bale Atölyesi, bu yaz çocukları AKM Çocuk Sanat Merkezinde balenin büyülü dünyasıyla tanıştıracak. Geleceğin sanatçılarına dans ve ritim hissini dolu dolu yaşatan Bale Atölyesi; bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçü sayesinde çocukların el-kol-bacak koordinasyonlarının gelişmesine katkı sağlayacak. Atölyede aldıkları eğitimle müzik kulağı kazanan öğrenciler, sahneledikleri masallar ve hikâyeler sayesinde hayal güçlerini geliştirip özgüvenlerini yükseltecek.

MÜZİKLİ OYUN ATÖLYESİ

Müzikli Oyun Atölyesi, yaz tatilini müzik ve oyunla zenginleştirmek isteyen çocukları AKM Çocuk Sanat Merkezinde buluşturacak! Müzikli Oyun Atölyesi, oynanan her oyunu ritim ve uyumla bir araya getirerek miniklere hızlı düşünmeyi ve düşüncelerini hareketlerine yansıtmayı öğretecek. Atölye kapsamında enstrüman, ses, hareket, dans oyunları oynayan ve ritim çalışması yapan çocuklar, bedenleri ve zihinleri arasında bir uyum yakalayacak. Müziğin eşlik ettiği keyifli oyunlarla eğlenen çocuklar, bu sırada dinleme becerilerini geliştirecek, enstrümanları tanıyacak ve bedenlerini müzikle uyumlu şekilde kullanarak dikkat-takip-koordinasyon yetilerini güçlendirecek.