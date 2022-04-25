100 bin kişi ziyaret etti

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Yeniden açıldığı günden itibaren kültür sanat dünyasına yön veren etkinlikleriyle nesiller boyu, sanatseverlerin hayatına dokunan AKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18 - 23 Nisan 2022 arasında daha önce görülmemiş bir 'Çocuk Sanat Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği festivali, bir hafta boyunca yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

18 Mart günü coşkulu törenlerle başlayan festival kapsamında çocuklar, bir hafta boyunca her gün birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları ve müzikalleri izlediler. Sanat atölyelerinde resimden müziğe, baleden seramiğe, tişört boyamadan boncuk yapımına sanatın her alanında yeni deneyimler kazandılar.

Yeşilçam Sineması’nda eğlenceli filmler izleme fırsatı bulan çocuklar, festival alanında sevdikleri çizgi film kahramanlarının maskotlarıyla buluştular. Boyama evinin duvarlarını rengarenk boyayan çocuklar, dev piyanoda dans ederek müzik yapmanın keyfine vardılar.

İnteraktif akvaryumda çizdikleri balıkları denizde yüzdüren çocuklar, Renklerle Dans Bölümü’nde ise birbirinden eğlenceli müziklerle 23 Nisan coşkusunu yaşadılar. Festivalde İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürlüğü’nün Türkiye genelindeki çocuklara yaptığı çağrıyla gerçekleştirdiği 9. Ulusal Resim Yarışması’na katılan resimlerden oluşan sergi büyük ilgi çekti.

Festival kapsamında ayrıca fotoğraf eğitimi alacak olan çocukların AKM’nin farklı bölümlerinden çektiği fotoğraflar “Çocukların Gözünden AKM” sergisi olarak sanatseverler ile buluştu.