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        Haberler Ekonomi Para AKLease’den 20 milyon Euro'luk enerji verimliliği kredi anlaşması - Para Haberleri

        AKLease’den 20 milyon Euro'luk enerji verimliliği kredi anlaşması

        AKLease, Green For Growth Fund (GGF) ile 20 milyon Euro tutarında kredi anlaşmasına imza attı. AKLease, sağladığı bu yeni finansmanı yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinde kullanacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:32
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        20 milyon Euro'luk enerji verimliliği kredi anlaşması
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        AKLease, GreenForGrowthFund’dan (GGF) yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında kullanılmak üzere 20 milyon Euro'luk fon sağladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 3 yıl vadeli olacak kredi anlaşması kapsamında AKLease, kaynak verimliliği ve sürdürülebilirliğe yaptığı yatırımlarını artıracak.

        'ULUSLARARASI İTİBARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK'

        Yeni anlaşma ile birlikte yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını daha güçlü bir şekilde finanse edeceklerini söyleyen AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, “GGF ile yaptığımız 20 milyon Euro'luk bu üçüncü kredi anlaşması, uluslararası finans kuruluşlarının ülkemiz ve Akbank iştiraki olan şirketimize olan güvenini gösteriyor. 3 yıl vadeli olacak bu uzun soluklu finansman anlaşması, uluslararası itibarımızı daha da güçlü bir konuma getirecek. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullanılacak bu kredi ile çevreci ve sürdürülebilir projelere yatırım yapmak isteyen işletmeleri finansal açıdan destekleyeceğiz” dedi.

        Portföylerindeki yatırımların büyük çoğunluğunun enerji verimliliği ve yeşil enerji alanlarından oluştuğuna dikkat çeken Eser Okyay, ”AKLease olarak yenilenebilir enerjiye, atık yönetimine, enerji verimliliğine, hammadde verimliliğine, su verimliliğine katkı sağlayan ve leasinge konu yatırım yapan tüm şirketlere önemli avantajlar sunuyoruz. Çevreci ürünümüz ECOLease ile yaklaşık üç yılda toplam 179 milyon dolar tutarında projeye finansman sağladık. Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünü desteklemeyi sürdürerek, 2030 yılına kadar portföyümüzün tamamına yakınının ECOLease ürünlerinden oluşmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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