AKLease'e 25 milyon Euro'luk kredi

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Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, EBRD ile yapılan anlaşma kapsamında sağlanacak krediyle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilen yatırımlara finansman sağlanacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, EBRD ile imzaladıkları anlaşmanın çevreci yatırımlar hayata geçirmek isteyen müşteriler için yeni bir soluk olacağını bildirdi.

Türkiye leasing sektörünün ilk ve tek sürdürülebilirlik ürünü olan ECOLease kapsamında destekleyecekleri yatırımların Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Okyay, şu ifadeleri kullandı:

"ECOLease ile sürdürülebilirlik ve enerji finansmanı tarafında sektördeki yerimizi sağlamlaştırmak ve büyütmek istiyoruz. Taahhüdümüz, 2030'da portföyümüzün tamamının ECOLease ürünlerinden oluşması ve böylece yüzde yüz sürdürülebilirlik odaklı bir ürün portföyüne sahip olmak. İmzaladığımız kredi anlaşmaları da bize bu yolda büyük bir güç katıyor ve bizi bu taahhüdümüze daha çok yaklaştırıyor."