Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu nükleer santralinin inşası için 400 milyon dolar kredi sağlayacağını duyurdu. Yedi yıllık kredinin Akkuyu nükleer santralini inşa eden Rus

devlet nükleer şirketi Rosatom'un iştirakine verileceği kaydedildi.

'İLK KREDİ SAĞLAYICI OLDUK'

Açıklamada "Sberbank Türkiye'deki Akkuyu nükleer santralinin ilk kredi sağlayıcısı oldu. Akkuyu Nükleer şirketine yedi yıllık süre için 400 milyon dolar kredi verilecek" ifadeleri kullanıldı.

İLK REAKTÖRÜN 2023'TE DEVREYE ALINMASI PLANLANIYOR

Türkiye ve Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde kurulacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün temeli 3 Nisan 2018'de atıldı. İlk reaktörün 2023'te devreye alınması hedefleniyor.