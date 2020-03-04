İHA

3'üncü Nükleer Santraller Fuarı ve 7'nci Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES),2 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla kapılarını İstanbul'da açtı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun destekleriyle Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) tarafından Ankara Sanayi Odası (ASO) ile birlikte düzenlenen NPPES, 5 Mart tarihine kadar devam edecek. Fuara alanının uzman birçok kişi ve kurum katılırken, Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Denis Sezemin, santralin güncel durumu hakkında bilgiler verdi.

Santralin yapımı hakkında bilgilere veren Denis Sezemin, ''Şunu bildirmek isterim ki, hali hazırda inşaat sahasında çalışan elemanlarımızın sayısı 5 bin kişiye ulaşmıştır. Buradaki bir sevindirici husus bu çalışanların yüzde 80’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşuyor. Geçen sene proje kapsamında bir numaraları ünitenin reaktör binasının temelinin yapımına ilişkin geniş kapsamlı çalışmaları tamamladık. 2019 Mayıs ayında proje kapsamında doğu kargo terminali diye tabir ettiğimiz kargo terminalinin inşaatını tamamladık. İnşaatları tamamlanmış ve işletmeye devredilmiş bu kargo terminalinde, 11 Temmuz 2019’da inşaat sahasına sevk edilen ilk büyük gabarili kor tutucu ekipmanı bu terminal vasıtasıyla sahaya sevk edilmiş oldu. 2019’a gelindiğinde güvenlik açısından oldukça önem arz eden ekipman, öngörülen yerinde kurulum sağlanmış ve geçen sene Ekim ayında bu çalışma tamamlanmıştır. Bu çalışmanın akabinde tasarımın öngörülen yerinden kurulumunun sağlanması reaktör binasının daha sonraki aşamalarda yapılması gereken çalışmaların yolunu açmış bulunmaktadır'' şeklinde konuştu.

Sezemin, sözlerine şöyle devam etti: ''Aynı zamanda 2019’da yapımı tamamlanan işleri anlatmak istiyorum. Kuzey, doğu ve güney drenaj kanallarının yapımına ilişkin kapsamlı çalışmalar tamamlandı. Aynı zamanda bunlara paralel olarak sahayı inşaata hazırlama süreçlerindeki çalışmalarda tamamlanmıştır. 2020 yılının başında bulunmamıza rağmen iki numaralı güç ünitesinin çukur kazısında geniş kapsamlı çalışmalarımız tamamlanmış bulunmaktadır. İki numaralı güç ünitesinin tribün adasının altyapısına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. İki numaraları güç ünitesinin yardımcı reaktör binasının tesislerinin yapımına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene içerisinde doğu ve batı diye adlandırdığımız inşaat ve montaj tesisleri, bize yardımcı tesislerdir. Bu inşaat ve montaj üssünde her türlü ihtiyaç duyulan yapılar inşaat sahasında gerçekleştirilecek. Batı inşaat ve montaj tesisinde dört adet beton santralin faaliyet yürütmesi öngörülüyor''.

Projede yer alacak personele dikkat çeken Sezemin, ''Rusya’da üniversite eğitimi alan 35 Türk vatandaşı burada mezun olmuştur ve şirket bünyesinde çalışmaya başlamışlardır. Rusya’da nükleer sektörün önde gelen üniversitelerinde eğitim gören 120’nin üzerinde Türk öğrenci bulunuyor. Bunlarda şirketimizin hedefinde bulunan öğrenciler. Bu santralin işletme dönemine geldiği zaman 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını öngörüyoruz. 3 bin 500 kişiden 700’ü, Rusya’daki nükleer alanda faaliyet gösteren ve bu alanda personel yetiştiren üniversitelerden mezun olan kişilerdir'' diye konuştu.

TEİAŞ İLE YAPILAN ANLAŞMA ÖNEMLİ

TEİAŞ ile yapılan anlaşmanın önemine değinen Sezemin, ''2019 yılı Aralık ayı başında Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ),önem verdiğimiz bir anlaşma imzaladı. Bu bağlantı anlaşması sayesinde Akkuyu Nükleer Santrali'nde üretimi yapılacak elektriğin, Türkiye'nin genel elektrik şebekesine bağlanması için hukuki altyapı sağlanmış oldu. Geçen sene proje kapsamında ihtiyaç duyulan hizmet ve ürünün yine yerel piyasadan temin edilmesi konusunda bir lokalizasyon süreci başlatılmıştır. İhtiyaç duyulan malzemenin yerelleştirilmesine yönelik bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Bu çalışmalardan sorumlu olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkili makam olarak belirlenmiştir. Çalışma gurubu olarak ayda 1 kez düzenli toplantılar yapıyoruz. Proje ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz'' dedi.

PLANA GÖRE İLERLİYOR

Santralin tamamlanmasına ilişkin konuşan Sezemin, ''3 Nisan 2018 yılında ilk güç ünitesinin betonunun başlatılmasına ilişkin tören yapılmıştı. Temel atma töreni demek; birinci güç ünitesiyle ilgili tam kapsamlı çalışmalara hızla başlanmış olduğu anlamına gelmektedir. Halihazırda nükleer santralin inşaatı ile ilgili geniş kapsamlı işlerimiz programımıza göre devam etmektedir. Gerek birinci gerek ikinci güç ünitesine yapımına ilişkin her türlü çalışma tüm hızıyla devam etmektedir. Nükleer santralin inşaatı önceden yapılmış, onaylanmış plana ve programa zaman olarak tam uyumlu şekilde hızla devam etmektedir'' açıklamasında bulundu.

DOĞAL AFET RİSKİ

İnşaaat alanındaki doğal afet riskini değerlendiren Sezemin, ''Nükleer santral gibi önem arz eden bir tesisin yapım aşamasına geçmeden önce tasarlanırken, inşa edilecek bölgenin her türlü özelliklerini dikkate alınır. Şu anki Akkuyu sahası, Türkiye'nin deprem haritasını incelediğinizde en az depreme maruz kalan bir bölge olduğunu zaten biliyoruz. Akkuyu'nun tasarımı yapılırken, Fukuşima'daki meydana gelen kaza dikkate alınarak tasarım yapıldı. Aynı zamanda tsunami riski de dikkate alınmıştır. Her türlü dış etken dikkate alınmıştır'' ifadelerini kullandı.