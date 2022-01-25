Akkuyu NGS'de yerli katkısı yüzde 30'u aştı

İHA

Türk-Rus ilişkileri tarihinin en büyük projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), 20 milyar dolarlık sermayesiyle ‘Türkiye’ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım’ unvanını elinde tutuyor.

Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) tahmini katkısı 50 milyar doları bulacak olan santral, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için atılan en önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden ve bölgenin en büyük istihdam kaynağı haline gelen Akkuyu NGS’nin şantiyesinde, halihazırda 13 binden fazla kişi çalışıyor. İnşaat sahasında çalışan kişilerin yüzde 80’inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturuyor.

Projede şu ana kadar ekipman, malzeme ve hizmet toplamında 1 milyar 170 milyon dolarlık; yani yaklaşık yüzde 30,5’lik yerli katkı oranına ulaşıldı. Vergi, harç, işçilik ve lisans da dahil edildiğinde bu oran yüzde 35,5'e çıkmış oluyor. Ayrıca açıklanan son verilere göre, yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarındaki tedarik siparişleri de şimdiden sözleşmeye bağlandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş., yerelleştirme konusundaki çalışmalar kapsamında firmalarla sık sık bir araya da geliyor. Bu amaçla yapılan son etkinlik, yüzlerce farklı firmadan temsilcinin katıldığı “Tedarikçi Semineri” oldu. Seminerde, Akkuyu NGS Projesinde gelinen son duruma ilişkin bilgi alan firma yetkilileri, B2B görüşmelerine katılma fırsatı da buldu.