Akkuyu'da yılın en önemli lojistik operasyonu

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sahaya ulaşan polar vincin Doğu Kargo Terminali'nde gemiden indirilme işlemi bir gün sürdü.
Her biri 42 metre uzunluğunda ve 92'şer ton olan polar vincin iki kanadı, santralin birinci ünitesinin inşaat alanına götürüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, birinci güç ünitesine polar vincin gelmesinin bu yılın en önemli lojistik operasyonlarından biri olduğunu belirterek "Kargo, TYAZHMASH fabrikasından St. Petersburg Limanı'na gönderildi ve oradan deniz yoluyla NGS sahasındaki Doğu Kargo Terminali'ne teslim edildi. Parçalarının montajından sonra reaktör binasının kubbesi altına kurulacak vinç, faaliyete geçmeden önce yüklerin güvenilir ve hatasız şekilde taşınabilirliği için bir dizi testten geçecek." ifadelerini kullandı.
Reaktör binasının en önemli mekanizmalarından polar vinç, nükleer santrallerde birinci sınıf ekipmanlardan biri olma özelliği taşıyor.
Vinç, kanatların ön montajından sonra birinci ünitenin reaktör binasında tasarım konumuna uygun pozisyona getirilecek.
Rusya'nın Sızran kentinde bulunan TYAZHMASH fabrikasında üretilen polar vincin ağırlığı 200 tonu aşıyor.
Polar vinç ya da diğer adıyla "gezer köprü vinci", nükleer santralin işletim süresinin tüm aşamalarında kullanılacak. Vinç, reaktör binasının koruma kubbesi altına yerleştirildikten sonra, nükleer yakıt da dahil olmak üzere reaktör tesisinin ekipmanı ile ilgili taşıma ve teknolojik işlemleri gerçekleştirmek için dairesel bir ray üzerinde 360 derece dönüyor olacak.
Gerekli kablo hatlarının döşenmesinin ardından polar vincin kurulumu, devreye alınması ve test edilmesine yönelik işlemler de gerçekleştirilecek. Bu işlemlerin 2022 sonuna kadar yapılması planlanıyo
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