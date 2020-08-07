Akkuyu'da yakıt yükleme makineleri için sözleşme imzalandı

Rusya Devlet Atom Enerji Kurumu Rosatom’un yakıt şirketi TVEL’in yan kuruluşu Merkezi Tasarım ve Teknoloji Enstitüsü (CPTİ A.Ş) Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1-4 güç ünitelerine yakıt yükleme makinelerinin temini için sözleşme imzaladı
Sözleşme kapsamında CPTİ, teknik belgelerin geliştirilmesini sağlayacak, Akkuyu NGS'deki her bir güç ünitesi için yakıt yükleme makinesi tedarik edecek, ekipmanın kurulumunu ve kalibrasyon denetimini sağlayacak. Ekipmanların üretimi Rusya'da gerçekleştirilecek.
Yakıt yükleme makinesi, bir güç ünitesinin faaliyeti sırasında nükleer yakıtı yüklemek ve kullanılmış yakıtın yeni yakıt düzenekleriyle değiştirilmesi için tasarlandı. Yakıt yükleme makineleri nükleer yakıt düzenekleri, reaktörün kontrolü ve güvenlik sisteminin emici çubukları operasyonlarının yanı sıra yakıt kaplama arızası tespiti için kullanılıyor. Makine, yakıt depolama havuzunun üzerindeki reaktör binasının hermetik haznesine ve reaktör çukuruna monte ediliyor. Yükleme makinesinin ağırlığı montajı tamamlandığında yaklaşık 55 ton olacak.
CPTİ A.Ş. Akkuyu NGS’nin birinci ünitesi için üretilecek olan yakıt yükleme makinesinin teknik proje çalışmalarını ve üretim için gerekli tasarım dokümanlarını hazırlama sürecini başlattı. Makine tedarikinin 2022 yılında yapılması planlanıyor. Dört güç ünitesine ait ekipmanların tedarik işlemleri ise, 2025 yılında tamamlanacak. Kurulumun tamamlanması ve kalibrasyon denetimi tarihi ise 2026 yılının başı olarak öngörülüyor.
Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşası için CONCERN TİTAN-2 A.Ş.( Rus Devlet Nükleer Şirketi Rosatom’un bünyesinde bulunuyor) ve IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ Ve TİCARET A.Ş. tarafından kurulan ortak Türk-Rus şirketi – TİTAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT A.Ş. işveren sıfatını taşıyor
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