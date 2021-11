HABERTURK.COM

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2022 yılı asgari ücret çalışmalarına dair bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız” denildi.

Akkol tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TİSK olarak, birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi ülkemizin ve çalışanlarımızın sürdürülebilir refahı. Bu yıl asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisinin farkındayız. Bu sebeple, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması. Çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini iyileştiren ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katan her türlü kararın her zaman destekçisiyiz.

Bununla birlikte bu yıl, asgari ücret müzakerelerinin küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşeceğini de unutmamalıyız. Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, asgari ücret için, gerek küresel

enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz.

Aynı zamanda, asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinin, hiç olmadığı kadar önemli olduğunun ve yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlayacağının da altını da bir kez daha çizmek isterim.

“Birlikte Mümkün” anlayışı ile bu zor dönemi yine işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza olan inancımız tam. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız.”