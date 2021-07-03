Akkök Holding, Epsilon Kompozit’i satın alıyor

Akkök Holding, global şirketlere üretim yapan Epsilon Kompozit’in yüzde 51’lik hissesi için satın alma anlaşması imzalayarak, Rekabet Kurumuna başvurdu.
Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen kompozite önemli bir yatırım yapan Akkök Holding, Ankara’da faaliyet gösteren Epsilon Kompozit’i satın alma anlaşması imzalayarak Rekabet Kurumuna başvurdu. Rekabet Kurumunun onayının ardından Epsilon’un yüzde 51 hissesi, Akkök Holding ve ana ortaklarından ARD Holding AŞ ile NDÇ Holding AŞ'ye ait olacak.
2011 yılında kurulan Epsilon Kompozit, havacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik yüksek teknolojili kompozit aksam ve parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor. Airbus, Bell ve KAI gibi uluslararası iş ortaklarına sahip şirket, yurt içinde de yerli savunma sanayi şirketlerine üretim yapıyor. Kilogram başına ihracat değeri çok yüksek ürünler üreten şirketin toplam satışlarının yüzde 95’i ihracatla gerçekleşiyor.
DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Epsilon’un hizmet verdiği ağır sanayi sektörlerinin Türkiye için stratejik derecede öneme sahip olduğunu belirtti.
Yüksek katma değere sahip kompozit ihracatının, Türkiye'nin bu önemli alandaki ithalatını ve dışa bağımlığını azaltacağını ifade eden Dördüncü, şunları kaydetti:
"Akkök Holding olarak yatırımımızı hayata geçirirken Epsilon’un sözünü ettiğim ihracatçı kimliğini göz önünde bulundurduk. Global müşterilere sahip böylesi değerli bir üreticinin portföyümüzle sinerji yaratacağına inanıyoruz. Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir ve sağlıklı büyümemize katkı sağlayacak uzun vadeli yatırımlara odaklandık. Stratejilerimizle uyumlu ve tamamlayıcı niteliğe sahip bu türden yatırımlarla Türkiye’ye ihracat ve istihdamda güç katmaya devam edeceğiz."
HEDEF ULUSLARARASI LİDERLİK
Ahmet Dördüncü, yeni yatırımla kompoziti ana iş kollarından biri haline getirmeyi planladıklarını belirtti.
Epsilon’un endüstriyel sektörlere karbon elyaf kompozit çözümleri sağlayan Akkök Holding iştiraki DowAksa başta olmak üzere grup şirketleri ile iş birliğini genişleterek avantaj kazandıracağını aktaran Dördüncü, "Sahip olduğumuz 70 yıla yakın sanayi tecrübesini, bünyemize katılan Epsilon’a aktarıp gerekli organik ve inorganik yatırımları gerçekleştireceğiz. Gelişmekte olan kompozit alanında Epsilon ile uluslararası yarışta liderlik hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Akkök Holding ve grup şirketleri, 2021’e satın alma yatırımıyla başlamıştı. Holding iştiraki Akkim, Türkiye’nin en büyük karboksimetil selüloz üreticisi USK Kimya’yı 63 milyon dolar bedelle bünyesine dahil etmişti.
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