Akkim Kimya'dan 100 milyon dolarlık yatırım

Akkök Holding iştiraklerinden Akkim Kimya yeni bir yatırım kararı aldı. Geçtiğimiz ay Nazilli’de gıda katkı üretiminde faaliyet gösterecek yeni tesisinin açılışını yapan şirket, Yalova’da epoksi reçineleri, ham maddeleri ve formüle edilmiş türevlerini üretmeye başlayacak.
Firmadan yapılan aççıklamaya görebu kapsamda 100 milyon dolarlık yatırımla Akkim’in Yalova kampüsündeki klor alkali tesisleri ile entegre, 50 bin metrekare büyüklüğe sahip yeni bir fabrika kurulacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, yeni tesisin toplamda 100 bin ton üretim kapasitesi olacağını söyledi. Tesisin 2024’ün ocak ayında üretime başlayacağını dile getiren Kipri, “Birçok sektörde stratejik değer taşıyan bir ham maddeyi Türk sanayisinin hizmetine sunmasıyla Türkiye ve çevre ülkeler için ilk niteliği taşıyacak tesisimizde, yıllık 50 bin ton sıvı, katı epoksi reçineler ile formüle edilmiş türevlerini üreteceğiz. Ayrıca rekabet avantajı yaratma amacıyla hammaddeleri olan 25 bin ton epiklorhidrin ile aynı miktarda gliserin üretimi de yapacağız. Böylelikle ülkemiz için önemli bir ihracat potansiyeli ve döviz girdisi potansiyeli yaratacağız. Senelik 50 bin tona varan ithalatı da ikame ederek, cari açığın azalmasına her yıl yaklaşık 200 milyon dolar destek sunarken 100 kişilik yeni bir istihdam daha yaratacağız” dedi.
ATIK SULAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Akkim Kimya’nın üretime başlayacağı epoksi reçineler sanayi boyaları, elektrostatik toz boyalar, havacılık ve savunma sanayi, rüzgâr türbini kanatları, elektrik ve elektronik sektörü ile tüm kompozit uygulamalarında stratejik girdi olarak kullanılıyor. Dünyada yaygın olan petrokimya türevleri yerine, bitkisel ve doğal kaynakları kullanacak ürünler, Avrupa’da “Yeşil Epoksi Reçineler” olarak adlandırılıyor.
Lisans ve mühendislik çalışmaları nisan ayında başlayan tesiste “Sıfır atık su” tasarımlı “Epiprovit” proses teknolojisinin kullanımı için Avusturyalı mühendislik şirketi “Kanzler Verfahrenstechnik GmbH (KVT)” ile lisans ve teknoloji transfer anlaşması imzalandı. “Epiprovit” teknolojisi ile Akkim, sürdürülebilirlik taahhütleri ile uyumlu ve çevreci bir yatırıma imza atmış olacak. Tesisten çıkan tüm atık sular özel arıtma sistemiyle saflaştırılıp, Akkim’in klor alkali tesislerinde tuzlu su kaynağı olarak geri dönüştürülecek.
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