RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir için "Anırkabir" ifadeleri üzerine inceleme başlattı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkânının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/KUŞAK metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.