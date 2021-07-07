İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi’nin düzenlediği “Istanbul Unbound: Environmental Approaches to the City” (Bendine Sığmayan İstanbul: Kente Çevresel Yaklaşımlar) konferansı, “29,9 km Söyleşileri” ile devam ediyor. Ekoloji ve sanat kolektifi birbuçuk’un aynı adlı video programından yola çıkan söyleşi serisinin beşinci etkinliği, “Akışa Karşı, Akıntıyla Beraber” videosunda işaret edilen konuları tartışmaya açıyor.
Kuzey Ormanları’ndan Bebek yalılarına; İstanbul’un insan olmayan sakinleri
Kent çeperindeki hafriyat alanlarının giderek genişlemesi sonucunda İstanbullular, geçtiğimiz yıllarda, Kuzey Ormanları’ndan kent merkezine indiği tahmin edilen domuzların Boğaz’dan yüzerek geçişine şahit oldu. Çevre ormanlardan inen yaban domuzları ile karşılaşmaya alışık olduklarını söyleyen Rumeli Kavağı sakinleri, Boğaz’da yüzen domuzları ise ilk kez gördüklerini belirttiler. Yine yüzerek kıyıya çıktığı bilinen bir domuz Bebek’teki bir yalının bahçesinde, bir başkasıysa inşaat çalışmaları sebebiyle bir kıyısı dahi olmayan Tophane sahilinde görüldü.
Bahar Topçu ve Hilal Şenel’in ortak üretimi olan “Akışa Karşı, Akıntıyla Beraber” başlıklı video, domuzların en önemli yaşam alanlarından Kuzey Ormanları’nda başlıyor. Hayvanların yüzerek vardıkları Rumeli Kavağı, Bebek, Tophane gibi, birbirinden farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel dinamiklere sahip semtlerdeki karşılaşmalar, kıyılardan çepere yayılmış hafriyat politikalarının kentsel dokuya etkisini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. Aynı zamanda, İstanbul’un insan olmayan varlıklarının, kentin rutin akışındaki karşılaşmalarını görünür kılıyor.
Videonun işaret ettiği konuları tartışmaya açan söyleşide Topçu ve Şenel’e, şiddetle afetin görsel ve mekânsal politikasına dair disiplinlerarası çalışmalar yürüten Eray Çaylı eşlik edecek. Etkinlik, 8 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’de Zoom uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilir.
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