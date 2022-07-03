Akıntıya kapılan iki Afgan çocuk kurtarıldı!

İHA

Karabük'te sıcak havadan bunalan 13 yaşındaki Navit ile 11 yaşındaki kız kardeşi Nazimin Soğanlı Çayı'na yüzmeye girdi. Bu sırada yağışlar nedeniyle tam doluluk oranına ulaşan HES’lerden su salınması sonrası biranda yükselen suyun debisi sonucu iki kardeş akıntıya kapıldı.

Akıntıyla birlikte sürüklenen 2 kardeş çayın içinde kalan dallara tutunarak yardım çığlıkları atmaya başladı. Çığlıkları duyan vatandaşlar 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekibi ile polisler sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

İKİ KARDEŞ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Bu sırada çocuklara ulaşmak isteyen iki itfaiye eri de akıntıdan dolayı çocuklara ulaşmayınca kayalıklara tutunmak zorunda kaldı. AFAD ekibi tarafından Soğanlı Çayı'na indirilen botla mahsur kalan 2 kardeş kurtarılarak sağlık kontrolü için ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

11 yaşındaki Nazamin, yüzmek için suya girdiklerini ancak daha sonra suyun bir anda yükseldiğini ve sürüklendiğini söyleyerek çok korktuklarını ifade etti.

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