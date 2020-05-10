Akıntıda sürüklenen köpek yavrusunu kurtarmak için dereye atladı

AA

Kentte yaşanan sağanak ve karla karışık yağmur nedeniyle debisi yükselen ilçedeki Mans deresinde suya kapılan köpek yavrusu, çiftçilikle uğraşan Cemal Beğen tarafından fark edildi.

Hızla akan dere sularında sürüklenen ve boğulmak üzere olan köpek yavrusu, dere kenarındaki çitleri ve istinat duvarını aşarak dereye atlayan Beğen tarafından son anda yakalandı.

Beğen, dere kenarındaki istinat duvarından tırmanıp köpek yavrusunu kıyıya çıkarmayı başardı.

Dere kenarındaki diğer vatandaşların desteği ile ıslanan tüyleri kurulanıp karnı doyurulan köpek serbest bırakıldı.

Beğen'in kendisi de akıntıya sürüklenme ihtimali bulunduğu halde dereye atlayarak köpek yavrusunu kurtarması çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Cemal Beğen gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin akıntıya kapıldığını gördükten sonra insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "İlçemizde yağmur ve kar yağışı nedeniyle derenin suları coşmuştu. Derenin üst kısmından bir köpeğin suya düştüğünü ve akıntıya kapılarak geldiğini fark ettim. Bunun üzerine suya atlayarak köpeği kurtardım. Köpeği saç kurutma makinesi ile kuruttuk ardından doğal ortamına bıraktık." dedi

Beğen'in akıntıya kapılan köpek yavrusunu kurtarma anı ise bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.