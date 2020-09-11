Darbe girişimi sırasında Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterin hatasız şekilde vurulması için lazerle işaretleme yapan eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, esasa ilişkin savunmasına başladı.
Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edildiğini hatırlatan Azimetli, bu cezayı gerektirecek bir eylemde bulunmadığını, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını öne sürdü.
Darbe girişimi sırasında Ankara'daki kritik kamu kurumlarını bombalayan ve alçak uçuş yapan uçakların hava hareketlerine ilişkin bilirkişi raporlarını kabul etmeyen Azimetli, raporları hazırlayan bazı isimlerin bilirkişi ehliyetlerinin olmadığını savundu.
Kontrol kulesi ile darbe sanığı pilotlar arasında 15 Temmuz akşamı geçen konuşmaların gerçek olduğuna yönelik Adli Tıp raporunun hukuki geçerliliğinin olmadığını öne süren Azimetli, söz konusu diyalogların yapay zeka kullanılarak hazırlanmış olabileceğini iddia etti.
Ceza Muhakemesi Kanunu'ndan (CMK) alıntılar yapan Azimetli, aleyhindeki delillerin hukuka aykırı şekilde toplandığını, bu nedenle hükme esas alınamayacağını savundu.
Azimetli, 14 Eylül Pazartesi günü savunmasına kaldığı yerden devam edecek.
AZİMETLİ İŞARETLEDİ DARBECİ PİLOTLAR BOMBALADI
Dava dosyasındaki bilgi ve delillere göre, darbe için start verildikten sonra Akıncı Üssü'nden pist başı yapan Azimetli, Gölbaşı'nda konuşlu Polis Özel Harekat Başkanlığı üzerinde uçmaya başladı.
Aynı yerleşkede yer alan Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığı üzerinde de keşif uçuşu yapan Azimetli, teknisyenlerin polis helikopterine yakıt ikmali yaptıklarını Akıncı Üssü Kontrol Merkezine aktardı.
Helikopterin vurulması gerektiğini üsse bildiren Azimetli, onay aldıktan sonra sniper pod ile helikopteri işaretledi.
Bu sayede eski pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral da helikopteri sıfır hatayla bombaladı. Saldırıda 7 polis şehit olurken 5'i de yaralandı.
Saldırıdan sonra darbe faaliyetlerine devam eden Azimetli, ilerleyen saatlerde Meclis'i vuran pilotlara hedef tarifi yaptı.
Akıncı Üssü'ne döndükten sonra da boş durmayan Azimetli, uçaklara yakıt ikmali yapılmasını koordine etti.
Darbe girişiminden sonra yakalanan Azimetli, 15 Temmuz'da yaptıklarına ilişkin el yazısıyla kaleme aldığı itiraflarını mahkeme huzurunda inkar etti.
Savcı Adnan Gümüş, 21 Ocak 2019'da sunduğu esasa ilişkin mütalaasında Mustafa Azimetli'nin 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
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