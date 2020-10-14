Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, eski binbaşı Ali Karabulut esasa ilişkin savunma yaptı.
Sanık Karabulut, iddianame ve esasa ilişkin mütalaada itirafçı Sinan K'nin "mahrem imamı" olduğu yönündeki beyanlarını kabul etmedi.
Terör örgütü üyeliğine ilişkin Yargıtay'ın belirlediği kıstasları okuyan Karabulut, geçmişte FETÖ evlerinde hiç bulunmadığını, örgüt hiyerarşisindeki yerinin belirlenmediğini ve örgütün gizli haberleşme yöntemlerini kullanmadığını ileri sürdü.
Sinan K'nin ifadelerinin soyut olduğunu ve FETÖ üyesi olduğuna dair somut bir delilin bulunmadığını savunan Karabulut, "Ben örgüt üyesi değilim." diye konuştu.
Esasa ilişkin mütalaada, darbe girişiminin Akıncı Üssü'ndeki yöneticilerinden biri olmakla suçlandığını, bu sebeple de "örgüt yöneticisi" olarak cezalandırılmasının istenildiğini hatırlatan Karabulut, "Ben terör örgütü üyesi de yöneticisi de değilim." dedi.
Sanık Karabulut, 15 Temmuz'da amirlerince verilen emirleri astlarına ilettiğini, kimseye darbeye ilişkin bir emir vermediğini, yaşananların darbe girişimi olduğundan şüphelenmesi üzerine filodan ayrıldığını iddia etti.
Darbe girişiminden önce yapıldığı belirtilen toplantılara katılmadığını savunan Karabulut, suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
- 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti
İddianamede, sanık eski binbaşı Ali Karabulut'un, Akıncı Üssü'ndeki darbe toplantılarına katıldığı, darbe faaliyetinin icrasıyla ilgili emirler verdiği ve bazı personeli arayarak göreve çağırdığı ifade ediliyor.
Karabulut'un, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan alt rütbeli subaylara görevlendirmeler yaptığı, üste bulunan darbeci askerlerin yemek ve iaşe gibi ihtiyaçlarını karşıladığı kaydediliyor.
Darbe girişimi sırasında kuleyi arayarak, "Gelen helikopterler 'yurtta sulh' diyecekler, yurtta sulh bizden tamam mı?" diyerek talimat verdiği ifade edilen Karabulut'un, darbe yöneticileriyle hareket ettiği belirtiliyor.
Esas hakkındaki mütalaada Karabulut'un, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 1, "Cumhurbaşkanına suikast"ten bir ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten de 77 kez olmak üzere toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
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