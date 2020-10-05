Akıncı Üssü davasının görülmesine yeniden başlandı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya, bazı sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada, darbeci pilotlara bombalanacak hedefleri ileten eski kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un beyanı dinleniyor.

Mahkeme, 18 Eylül'de verdiği ara kararda, tutuklu 366 sanığın tutukluluğunun devamına hükmedip, davanın 5 Ekim-6 Kasım 2020'de görülmesini kararlaştırmıştı.