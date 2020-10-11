Akıncı Üssü davasında sona gelindi

AA

Darbe girişimine yönelik en kritik dava olan Akıncı Üssü davası, Hakim Selfet Giray başkanlığındaki Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülüyor.

Davada şu ana kadar, aralarında TBMM'yi bombalayan pilotların da bulunduğu 6'sı firari 475 sanıktan 462'sinin esasa ilişkin savunmaları tamamlandı. 30 Ekim'e kadar sanıkların tamamının savunmalarını almayı planlayan mahkemenin, son sözleri dinledikten sonra davayı 6 Kasım'da tamamlayıp, karar aşamasına geçmesi bekleniyor.

Mahkeme, ay sonuna kadar sanıklar Hüseyin Türk, Ali Karabulut, Ahmet Tosun, Mustafa Mete Kaygusuz, Murat Bicil, Metin Bilgici ve Kemal Mutlum'u dinleyecek.

- 4 bin 658 sayfalık iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin yönetildiği Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 4 bin 658 sayfalık iddianameyi, 31 Mart 2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve darbe girişimini Akıncı'dan yöneten sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay, bir uzman çavuş ve 10 sivil olmak üzere 481 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

Sivillerden 6'sının "silahlı terör örgütü yöneticisi" olmakla suçlandığı iddianamede şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı'na suikast", "yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek", "askeri komutanlıkların gasbı", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "ibadethanelere zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanı olan emekli Orgeneral Galip Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin 4 sanıklı dava ile eski Albay Bilal Akyüz hakkında Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davanın Akıncı Üssü davasıyla birleşmesi sonucu ilk celse itibarıyla sanık sayısı 486 oldu.

Son olarak, aralarında eski orgeneral Akın Öztürk, kurmay albay Bilal Akyüz, tuğgeneral Hakan Evrim ve tümgeneral Kubilay Selçuk'un da bulunduğu Yurtta Sulh Konseyi üyesi sanıkların dosyalarının Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan Genelkurmay çatı davası ile birleştirilmesinin ardından Akıncı Üssü davasında 475 sanık kaldı.

Davada 366 sanık tutuklu yargılanıyor.

- Yargılama 2017'de başladı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları yargılamaya 1 Ağustos 2017’de Sincan Cezaevi Yerleşkesinde, darbe girişiminden sonra inşa edilen duruşma salonunda başladı.

3 yılı aşkın süredir devam eden davada 497 celse yapıldı. UYAP üzerinden ses kaydı alınan sanık savunmaları 10 katip tarafından deşifre edildi, savunmalar 80 klasörü buldu.

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, davanın 21 Ocak 2019'daki celsesinde verdiği mütalaada, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sivil imamlarla birlikte girişimi yöneten askerler Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'nin de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bu sanıkların, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da süreli hapisleri talep edildi.

355 sanık hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteyen savcı Adnan Gümüş, 9 sanığın "anayasal düzeni ihlale yardım", 32 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve "sivil imam" Adil Öksüz'ün de arasında yer aldığı 6 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı Gümüş, 71 sanığın tüm suçlardan beraatini, başka bir mahkemede hüküm giyen 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hükmedilmesini talep etti.

- Pilotlar için istenen cezalar

Savcı Adnan Gümüş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Gümüş, Hüseyin Türk'ün 79 kez, Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun da 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteminde bulundu.

Gümüş, TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı ile Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral için de 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünü saat 00.56'da bombalayan eski pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul ile saat 01.08'de emniyeti bombalayan sanık Mustafa Özkan'ın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.

Gümüş, darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş, pilotlara bombalama talimatını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için de 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu.

- Sanıkların tamamı suçlamaları reddetti

Darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü civarında yakalanan sivil yöneticilerden Kaynak Kağıt AŞ Genel Müdürü Kemal Batmaz, üssün bulunduğu Ankara'nın Kazan ilçesine tarla bakmaya gittiğini söyledi. Sivil yöneticilerden Harun Biniş'in gayrimenkul alımı konusunda kendisinden yardım istediğini öne süren Batmaz, Biniş ile Ümitköy'de bir restoranda buluştuklarını, tarla bakmak için taksi ile Kazan tarafına geçtiklerini öne sürdü.

Sivil imam Nurettin Oruç ise Kazan'a yakın köylere hayvancılıkla ilgili bir belgesel çekmek üzere geldiğini savundu.

Anafartalar Koleji'nin sahibi Hakan Çiçek de Akıncı Üssü'ne okul tanıtımı için gittiğini öne sürdü. Kendisini "happy hour" etkinliğine katılmak üzere üsse davet eden Albay Ahmet Özçetin ile 13 Temmuz'da Anafartalar Koleji'nin Yıldız'daki şubesinde tanıştığını anlatan Çiçek, Özçetin'in daveti üzerine yeni öğrenciler bulabilmek için sosyal etkinliğe katılmak üzere Akıncı'ya gittiğini iddia etti.

TBMM'yi bombalayan Hasan Hüsnü Balıkçı, kovuşturma aşamasındaki ifadelerinin aksine, komutanının emri üzerine üsse geldiğini, kalkıştan hemen sonra uçağın bilgisayar sisteminin arızalandığını, arızası giderilemeyince acil durum ilan edip üssün etrafında bir süre uçtuktan sonra yakıt azaltıp inişe geçtiklerini savundu.

Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan Uğur Uzunoğlu, gece boyunca uyuduğunu öne sürerken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit ise o gece uçmadığını, darbe girişiminden sabah haberdar olduğunu iddia etti.

Polis Özel Harekat, TÜRKSAT ve TBMM'yi vuran pilotlardan eski yüzbaşı Hüseyin Türk de uçağa bağlandığını ancak teknik arıza nedeniyle uçmadığını öne sürdü.

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'nden havalanan pilotların bombaladığı Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığında 44, Havacılık Dairesi Başkanlığında 7, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde 2 kişi şehit olmuştu.

Ayrıca, darbecileri protesto için Akıncı nizamiyesinde toplanan vatandaşlardan 9'u darbecilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.