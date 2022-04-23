Akıncı TİHA sınır ötesi harekâtta

AKINCI TİHA, Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör hedeflerini vuruyor. Milli Savunma Bakanlığı o ana ilişkin görüntüleri paylaşırken Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HEY GİDİ KÜHEYLAN, KOŞMANA BAK SEN!"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), AKINCI'nın ilk kez sınır ötesi harekattaki uçma görüntülerini yayınladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da, bakanlığının bu görüntüsünü Şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Utansın" isimli şiirinden bir dizeyle paylaştı.

"Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!"