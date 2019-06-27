Akın Barhan vefat etti

Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Akın Barhan'ın cenazesi, Pınarbaşı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Barhan Ailesi'ni acılı gününde Altay Başkanı Özgür Ekmeçioğlu, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, eski başkanlardan Kemal Zorlu, Ege Bölgesi Saniye Odası (ESBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Altay, Karşıyaka ve Göztepeli yöneticiler ile eski futbolcular yalnız bırakmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yöneticilik de yapan eski futbolcu ve teknik direktör Akın Barhan'ın bir dönem Altay ve Fenerbahçe'de kalecilik yapan oğlu Can Barhan, cenazede taziyeleri kabul etti.